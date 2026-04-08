En un solo día, la ciudad de Arequipa tuvo la presencia de 5 candidatos a la presidencia de la República, considerando que la campaña alectoral deberá cesar este 10 de abril.

El primero en llegar fue Wolfgang Grozo, del Partido Político Integridad Democrática, quien luego de aterrizar en el aeropuerto Alberto Rodríguez se dirigió a otros puntos antes de llegar a su local de campaña ubicado en la avenida Independencia.

Grozo señaló que por vergüenza negó en un primer momento sus reuniones con Zamir Villaverde y el vínculo que los unía, “(Villaverde) se me acercó hace años atrás y que cuando supe quién era este señor cuestionado me alejé completamente. El error lo he aceptado como ser humano que soy, fue por eso que lo rechacé, lo negué por vergüenza y lo quiero decir, a mí no me une ninguna amistad a ese señor”, manifestó.

Enrique Valderrama llegó hasta el local del Partido Arpista ubicado en San Lázaro, en el Centro Histórico, donde mostró una confianza absoluta de que este domingo el partido de la estrella solitaria dará la sorpresa en las urnas.

“Yo le diría a la ciudadanía que no vote por aquellos que han cogobernado en los últimos años y han hecho del país lamentablemente una repartija”, aseguró. Valderrama expresó que la mayor complejidad será resolver el tema de la inseguridad ciudadana, que no fue tratada de la debida forma por la actual gestión.

Pasado el mediodía, desde un local ubicado en la Plaza de Armas, Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno brindó una conferencia en la que indicó que el principal problema a resolver en la región sur del país es la dotación del agua, por lo que su propuesta consta de dos partes, la primera de dotar de las condiciones para que los agricultores tengan acceso de agua, mientras que el segundo es a través de la dotación de energía.

“Vamos a hacer el proceso de construcción de represas de acuerdo a la economía agrícola del Perú”, señaló. Respecto a la situación de Arequipa, indicó que el problema más grave que afronta es la inseguridad.

En el portal de San Agustín de la Plaza de Armas, Fernando Olivera aseguró que desaparecerá la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao) y la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías). “Voy a incluir un proyecto de amnistía para acabar con todas las papeletas abusivas que se han puesto contra los transportistas que trabajan”, aseguró.

Por su parte, Armando Massé llegó al aeropuerto en horas de la mañana donde solamente lo recibió Alex Hualla, candidato a diputado, para posteriormente trasladarse a la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres donde brindó una conferencia acompañado de otros de sus candidatos. Para Massé, en la segunda vuelta el elector se decantará por el mal menor, restando representatividad al próximo mandatario.

Este jueves llegará a Arequipa el candidato de Perú Primero, Mario Viscarra, para su mitin de cierre.