La selección de México acabó con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un mundial y, por primera vez en su historia ganó una apertura al imponerse a Sudáfrica por 2-0 gracias al desequilibrio implantado por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Dominó de principio a fin México que nunca había conseguido ganar un partido de inauguración de la Copa Mundial. Había perdido cinco y empatado dos antes de este de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que logró con solvencia.

GR4338. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Fotografía que muestra las banderas de México y Sudáfrica este jueves, previo a un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los mexicanos en un duelo que terminó con tres expulsados: dos de Sudáfrica, Sphephelo Sithole y Themba Zwane y a César Montes de México.

El local inició con la pelota dominada; estuvo minuto y medio sin prestarla y provocó un coro de ‘ole’, ‘ole’ por parte de la hinchada. Después, el equipo se fue al frente y estuvo cerca de tomar ventaja en el minuto 5, cuando Raúl Jiménez le remató de zurda al guardameta Ronwen Williams, quien tuvo una buena atrapada.

Ante la presión de más de 80.000 hinchas, Sudáfrica resistió, pero en el minuto 9, Williams y Sphephelo Sithole se entendieron mal y perdieron el balón en la salida. Lira recuperó y le sirvió a Quiñones, que fue letal con el disparo cruzado al ángulo para el 1-0.

México mantuvo el dominio en mitad de la cancha, donde por momentos transcurrió el juego hasta que en el 42 Williams volvió a salvar a los sudafricanos, con una gran atajada, a otro remate de Jiménez.

Segundos después Quiñones estrelló el balón en el poste, otra oportunidad perdida por el cuadro del seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre.

La segunda mitad empezó con otro error en la salida de Sudáfrica. El español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo se hizo del balón, sin embargo, Ime Okon apareció a tiempo y salvó.

. MONTERREY (MÉXICO), 11/06/2026.- Un aficionado observa la transmisión del partido entre México y Sudáfrica del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en la explanada del ayuntamiento de Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra

El equipo del seleccionador belga Hugo Broos quedó con un hombre menos en la cancha en el 49, con una expulsión de Sithoele. En una tarde aciaga, el jugador del Tondela portugués frustró una oportunidad de gol y dejó a su equipo con 10 hombres en la cancha.

Si faltaba un acto poético para que México tuviera un partido redondo, lo puso Jiménez en el 67 con un gol de cabeza, cinco años y pico después de haber resurgido de una cirugía de cráneo.

Sudáfrica se vino abajo en el 84 con la expulsión de Themba Zwane, que obligó al equipo de Broos a echarse atrás para evitar daños mayores.

Sobre el final, César Montes, del local, también vio la tarjeta roja.

Mexicanos y sudafricanos jugarán su segundo partido del Mundial el próximo miércoles; los de México en Guadalajara contra Corea del Sur; los ‘Bafana’ ‘Bafana’, en Atlanta ante República Checa.

Ficha técnica

2. México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira (Édson Álvarez m.76), Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones (Alexis Vega m.79), Raúl Jiménez (Armando González m.76), Roberto Alvarado.

Seleccionador: Javier Aguirre.

0. Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba (Oswin Appollis m.76), Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau; Ime Okon; Teboho Mokoeka, Sphephelo Sithole; Jayden Adams (Themba Zwane m.61); Lyle Foster (Mbatha Thalente m.56), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa m.76).

Seleccionador: Hugo Broos.

Goles: 1-0, m.9: Julián Quiñones; 2-0, m.67: Raúl Jiménez.

Árbitro: Wilton Sampaio. Amonestó a Brian Gutiérrez; Teboho Mokoena y Nkosinathi Sibisi. Expulsó a Sphephelo Sithole y Themba Zwane por Sudáfrica y a César Montes de México.

Incidencias: Partido inaugural de la Copa Mundial de fútbol 2026, entre las selecciones de México y Sudáfrica, que abrieron el grupo A en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, ante más de 80.000 aficionados.