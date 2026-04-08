La Contraloría reveló que los almacenes de ayuda humanitaria en las regiones de Arequipa, Lambayeque y Tumbes no estarían en condiciones óptimas para atender a la población damnificada por emergencias o desastres naturales ocurridos.

Según la entidad, ninguno de los almacenes revisados tiene un sistema contra incendios. Varios tienen filtraciones, techos dañados y humedad que afecta las cosas guardadas. Además, en dos regiones, los registros oficiales no coinciden, lo que genera dudas sobre el verdadero estado del inventario.

AREQUIPA

El órgano de control advierte que los cuatro ambientes que conforman el almacén de BAH de la Dirección Desconcentrada del Indeci (DDI) en la región no tienen un sistema contra incendios, filtraciones de agua y, en algunos casos, la lluvia ingresa de manera directa a los BAH.

Además, el tablero eléctrico no tiene información clara sobre el diagrama eléctrico (la imagen de un circuito eléctrico) ni del directorio de circuitos. También está expuesto a la humedad, lo que aumenta el riesgo de cortocircuitos y problemas eléctricos.

A ello se suma que parte de los bienes no alimentarios presentan corrosión, empaques dañados o están expuestos a la intemperie, mientras que los alimentos se almacenan en condiciones que no garantizan su conservación, con riesgo real de contaminación.

TUMBES

En los almacenes de Zarumilla y Tumbes, los techos de calamina están rotos, hay goteras, fisuras en paredes y pisos húmedos. El único montacargas del almacén de Zarumilla lleva inoperativo desde el año 2025 por falta de mantenimiento, lo que dificulta el movimiento de los bienes en caso de una emergencia.

Sumado a ello, los registros del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y del Sistema de Información de Gestión de Bienes de Ayuda Humanitaria (SIGBAH) no coinciden en los costos de los bienes almacenados, lo que pone en duda la confiabilidad del inventario.

LAMBAYEQUE

Alerta que el almacén de la DDI Lambayeque, ubicado en la Av. Panamericana Norte Km 775.50 del distrito de Chiclayo, tampoco cuenta con sistema contra incendios. Los bienes de ayuda humanitaria de tipo no alimentario no contaban con su cartilla de control visible, aunque eso luego fue corregido por los representantes del Indeci.

Advierte de que los bienes alimentarios se almacenan en el depósito de Chosica Norte en condiciones inadecuadas.

No obstante, el hallazgo más alarmante es financiero, pues el Inventario Valorizado al 10 de marzo de 2026 que fue registrado en el SIGA asciende a S/ 8 826 681.28. Sin embargo, el saldo reportado en el SIGBAH de la DDI Lambayeque para la misma fecha es de S/ 8 391 244.26, lo que evidencia una brecha de S/ 435 437.02. Así también, 15 bienes registrados en el SIGA que no figuran en el SIGBAH; en tanto que 16 presentan costos discordantes.

Durante la inspección física, las cajas que contienen los BAH no alimentarios se encontraban apiladas sin considerar las disposiciones para dicho fin. También estaban con inclinaciones pronunciadas que comprometen la estabilidad del almacenamiento, aunque Indeci ya habría tomado medidas para corregirlo.

Ante este panorama, la Contraloría recomendó comunicar los resultados al titular del Indeci para que adopte medidas correctivas de manera urgente, con el objetivo de que el Estado pueda responder con eficiencia ante una emergencia.