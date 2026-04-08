Uno de los componentes que mantiene entrampada la obra de la nueva escuela de suboficiales de la Policía en la Joya es el de servicios y se anunció que será el Gobierno Regional de Arequipa el encargado de ejecutar las obras para dotarla de agua potable.

El coronel PNP Javier Linares, director de la Escuela de Sub Oficiales de Charcani, señaló que tras reuniones y coordinación con la administración del gobernador Rohel Sánchez se acordó la construcción de un canal que permita llevar agua hasta el recinto que está paralizado desde hace mas de cinco años.

El segundo problema es económico. La obra presenta un avance cercano al 92 %, pero falta terminar el 8 % restante. Para ello, se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de una partida que permitan cerrar los trabajos pendientes. “Ya se ha reiterado el pedido y esperamos que se concrete en el corto plazo”, indicó el director de la Escuela.

Mientras tanto, la necesidad de más efectivos policiales se hace cada vez más evidente pues desde la región policial de Arequipa se informó que existe una reducción de 500 agentes por pase al retiro y medidas disciplinarias.