En el primer día de gestión de la alcaldesa del distrito de Majes, en Caylloma, Gladys Condori, padres de familia del colegio 40119 D-1, ubicado en el centro poblado Juan Velasco Alvarado, protestaron para exigir la construcción de un cerco perimétrico y la dotación del agua potable.

La movilización se dio luego de un nuevo ataque contra la institución educativa. Desconocidos rompieron al menos seis ventanas de dos ambientes, incluida la dirección. Según informó la directora de la institución, Matilde Calapuja, se trata de un acto de vandalismo que se suma a una serie de hechos similares.

Los padres señalaron a Canal 8 que es la tercera vez que el colegio sufre este tipo de atentados. En ocasiones anteriores, las ventanas ya habían sido dañadas y, en mayo de 2025, delincuentes sustrajeron computadoras, televisores y utensilios de cocina.

Ante esta situación, los padres demandan la construcción urgente de un cerco perimétrico, ya que el plantel colinda con un parque donde personas acuden a jugar e incluso a ingerir bebidas alcohólicas, lo que incrementa el riesgo para los estudiantes.

Asimismo, denunciaron la falta de acceso al agua potable, lo que obliga a los escolares a utilizar agua de canal de riego, generando preocupación por las condiciones sanitarias.

Pese a que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) se comprometió previamente a instalar una cámara de vigilancia, esta medida aún no se concreta.

La directora indicó que la ejecución del cerco perimétrico se postergó por la baja cantidad de estudiantes en esta institución rural, como si ellos no tuvieran los mismos derechos de tener las condiciones de seguridad.