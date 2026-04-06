La Contraloría advirtió a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar sobre el riesgo de afectación e incluso pérdida de una inversión pública de un millón 553 mil 258 soles que se destinó para la construcción del complejo deportivo La Rinconada, ubicado en el pueblo joven Generalísimo José de San Martín.

Según el Informe de Hito de Control N.° 004-2026-OCI/1326-SCC, la obra fue ejecutada en una zona colindante al cauce de una torrentera, lo que la expone a posibles daños durante la temporada de lluvias. El documento advierte que la infraestructura se encuentra en una posible faja marginal de la quebrada, en la parte superior de la ribera derecha, lo que incrementa el riesgo ante eventuales crecidas, desbordes o activación del cauce.

El proyecto, que contempló el mejoramiento y ampliación del servicio deportivo y recreativo en la losa La Rinconada, se ejecutó entre el 8 de julio de 2025 y el 21 de enero de 2026. Posteriormente, el 10 de febrero se realizó la recepción de la obra, momento en el que el comité encargado formuló observaciones que, hasta la fecha del informe, no fueron subsanadas.

Otro aspecto observado es la presencia de un sistema de drenaje pluvial que descarga el agua directamente al cauce de la torrentera sin contar con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, lo que agrava la situación de riesgo para la infraestructura.

La Contraloría también identificó deficiencias en la ejecución de los trabajos, como fallas en el drenaje, el pintado de la losa multideportiva, juegos recreativos, muros perimetrales, mesas de ajedrez y la limpieza general, lo que incumple lo establecido en el expediente técnico y compromete la calidad y durabilidad del proyecto.

Estas condiciones podrían generar la necesidad de futuras intervenciones correctivas, mantenimiento constante o, en el peor de los casos, la pérdida total de la inversión pública.

El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad, fue remitido al alcalde Óscar Ayala para que adopte las acciones preventivas y correctivas correspondientes.

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