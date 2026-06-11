La Academia de Menores del Club Sporting Company convoca a niños y adolescentes de Arequipa a sumarse a sus filas. Por ello, este viernes 12 de junio, desde las 4:00 p.m., el club realizará una prueba de captación abierta para las categorías Sub-10, Sub-11 y Sub-13 en el Estadio UPIS del distrito de Hunter.

El profesor Miguel Ángel Condori, director técnico de la institución, explicó que el objetivo es reforzar los planteles que participan esta temporada en competencias como la Copa Plata, el Torneo Creciendo con el Fútbol y la Super Liga Nacional.

“Estamos buscando nuevos talentos para fortalecer nuestras categorías y seguir construyendo grupos competitivos que representen de la mejor manera a Sporting Company”, manifestó el entrenador.

Para participar en la prueba, los interesados solo deben presentarse con su DNI y sus implementos deportivos. No se cobran mensualidades a sus jugadores.

Condori subrayó que la visión del club va más allá de los resultados en cancha. ”La idea es potenciar los talentos que vayamos encontrando, acompañando su crecimiento tanto en el aspecto deportivo como personal, formando no solo buenos futbolistas, sino también mejores personas", afirmó.

Con esta convocatoria, Sporting Company reafirmó su apuesta por el desarrollo del talento local y extendió la invitación a todos los jóvenes arequipeños que quieran demostrar sus condiciones.