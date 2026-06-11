La VIII edición de la Copa Zamacola se pondrá en marcha el próximo 20 de junio con la participación de 50 equipos distribuidos en las categorías Libre y Senior. El campeonato, que se ha convertido en una de las competencias deportivas más esperadas de la zona norte de Arequipa, se disputará íntegramente en horario nocturno y culminará el 22 de agosto con una ceremonia de clausura.

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De acuerdo con Cosme Gárate, organizador del certamen, en la categoría Libre se inscribirán como límite 32 equipos, mientras que en Senior competirán 18 escuadras. Los encuentros se desarrollarán en la losa deportiva Enrique Bolognesi, ubicada a un costado de la comisaría de Zamácola.

Uno de los principales atractivos del torneo será el ingreso gratuito para los aficionados. Gárate señaló que no se cobrará entrada para presenciar los partidos, con el propósito de promover la asistencia de las familias y fomentar la práctica del deporte entre los vecinos del sector.

CIERRE

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 18 de junio y tienen un costo de 500 soles por equipo. Lo recaudado será destinado íntegramente a la premiación de los primeros puestos de ambas categorías, para lo cual se ha previsto un presupuesto aproximado de 14 mil soles.

El organizador adelantó que el torneo contará con la presencia de exfutbolistas profesionales como Hilden Salas, además de jugadores que participaron en la Copa Óptica Zambrano.