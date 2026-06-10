Anthony Yashiro Huamán Aldazabal, un joven talento del boxeo que hoy por hoy, cumple su sueño de ser un boxeador profesional.

En efecto, se formó en las escuelas deportivas municipales gratuitas de Alto Selva Alegre y todo su esfuerzo ha permitido que sea convocado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para integrar la Selección Peruana de Boxeo y continuar su carrera.

“Es un sueño hecho realidad que sin duda me traerá muchas satisfacciones para continuar y no solo dejar en alto el nombre de Arequipa, sino de mi distrito y de toda mi familia que me ha apoyado”, señaló ayer durante la ceremonia de reconocimiento que se realizó en el auditorio de la municipalidad de Alto Selva Alegre.

PREPARACIÓN

El deportista selvalegrino viajará a Lima en los próximos días para internarse en la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde iniciará una preparación de alto rendimiento junto a la élite del boxeo del país con miras a representar al Perú en próximas competencias internacionales.

Desde el municipio distrital, el alcalde Alfredo Benavente Godoy destacó que este logro histórico es el reflejo del impacto de los semilleros gratuitos de la comuna. “Nos da mucho gusto que hayamos sido esa semilla para que un futuro deportista siga con su camino profesional, esto impulsa a otros jóvenes a seguir este camino y a las autoridades a ser parte de su formación”, detalló.

Durante la ceremonia asistieron sus padres, familiares y su entrenador, quienes destacaron la entrega de Anthony en este deporte.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando recibió la llamada de Jonathan Maicelo quien lo felicitó y le pidió que no se rinda en conseguir sus sueños.

VIDEO RECOMENDADO



