La escena cultural limeña sumará una nueva propuesta a su cartelera con el estreno de “El Deseo”, una experiencia escénica que combina teatro, música en vivo, baile, humor y una puesta en escena inmersiva diseñada para conectar con las emociones del público.

La producción debutará el próximo 8 de julio en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en Barranco, y tendrá funciones adicionales el 22 de julio y el 5 de agosto. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Atrápalo.

Creada y dirigida por el dramaturgo argentino Casper Espósito, la propuesta es producida por Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte.

El elenco está integrado por reconocidas figuras del espectáculo nacional como Bettina Oneto, Vanessa Terkes, Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos.

Según la producción, “El Deseo” busca alejarse de las fórmulas convencionales para ofrecer una experiencia que combine distintas disciplinas artísticas en una misma puesta en escena.

“No es una obra de teatro, tampoco un concierto ni un cabaret. Es una experiencia diseñada para sorprender al espectador desde el primer momento y hacerlo parte de un mundo completamente diferente”, señala la organización del espectáculo.

La propuesta incorpora números musicales creados especialmente para la producción, así como coreografías dirigidas por Arturo Chumbe y arreglos musicales a cargo de Mica Hourbeigt.

La narrativa gira en torno al concepto del deseo como una fuerza que impulsa a las personas a soñar, amar, arriesgarse y perseguir aquello que da sentido a sus vidas.

Más que relatar una historia lineal, el espectáculo plantea un recorrido emocional donde cada personaje representa distintas formas de anhelo y búsqueda personal.

De acuerdo con su creador, el deseo es el motor que impulsa el cambio y la transformación personal. Bajo esa premisa, la puesta en escena busca generar una experiencia sensorial que invite a la reflexión y la conexión emocional.

La producción apuesta por una fórmula poco habitual en la escena local al integrar diversas expresiones artísticas dentro de una experiencia concebida para que cada función sea distinta y genere una interacción especial con el público.

Ficha del espectáculo

Creación y dirección: Casper Espósito

Casper Espósito Producción: Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte

Stage 7 Entertainment y Maxi Laferte Elenco: Bettina Oneto, Vanessa Terkes, Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos

Bettina Oneto, Vanessa Terkes, Varo Vargas, Ximena Galiano, La Langosta y Gaizka Pasalodos Dirección coreográfica: Arturo Chumbe

Arturo Chumbe Arreglos musicales: Mica Hourbeigt

Mica Hourbeigt Lugar: Centro de Convenciones Bianca (Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco)

Centro de Convenciones Bianca (Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco) Funciones: 8 y 22 de julio; 5 de agosto

8 y 22 de julio; 5 de agosto Entradas: Disponibles a través de Atrápalo