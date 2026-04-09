Un grupo de padres de familia se congregó esta mañana en las afueras del colegio Juan Pablo Viscardo y Guzmán, del distrito de Jacobo Hunter, para protestar y exigir a la Ugel Arequipa Sur la asignación urgente de docentes de Matemática y Educación Física.

Según informó Jaime Contreras, presidente de la APAFA, los estudiantes permanecen sin dichos profesores desde hace un mes aproximadamente y esto viene afectando directamente su formación académica.

“Queremos docentes nombrados, no contratados. Vinieron suplentes por un par de días, pero se retiraron (...) Son más de 100 alumnos afectados, de primero, segundo, tercero y quinto (secundaria). Por eso pedimos que repongan al colegio”, dijo el padre de familia.

Además, advirtió que, de no tener solución de parte de las autoridades, el lunes se concentrarían en la Ugel Sur para hacer escuchar su pedido.

Los padres expresaron su preocupación por el retraso en el aprendizaje y exigieron a las autoridades educativas tomar acciones inmediatas. “Queremos que nos repongan los docentes. En esas horas sin clases, los estudiantes están correteando y los auxiliares no abastecen”, apuntó.