La distribución del almuerzo en el colegio de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar generó una controversia entre los padres de familia y autoridades de la institución, luego de que se reportó ayer la entrega del almuerzo en una presentación no deseable a más de mil estudiantes de secundaria en Jornada Escolar Completa.

De acuerdo con los padres, el servicio brindado el miércoles 8 de abril, como parte del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, fue “deficiente y no comestible”. Señalaron que el arroz tenía una consistencia similar a “engrudo”, mientras que el atún presentaba un exceso de aceite. Además, denunciaron que las raciones no alcanzaron para todos los estudiantes, obligando a repartir porciones mínimas en algunos salones.

Según los padres, esta situación provocó que varios alumnos no consumieran los alimentos, por lo que los padres no permitirían que sus hijos se alimenten con estos productos. También cuestionaron el pago anual de 250 soles por estudiante, porque no garantizaría una alimentación adecuada.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO

Sin embargo, desde la dirección del colegio, el director Edgar Cortez, precisó que ayer fue la primera vez que se prepararon los alimentos con los productos distribuidos por el programa estatal, y aunque reconoció que la presentación del alimento no fue el adecuado, atribuyó las deficiencias a la técnica aplicada en la preparación del arroz. Dudó que se trate del mal estado o la mala calidad del producto.

Estimó que el arroz fortificado requeriría un proceso especial de cocción, especialmente cuando se elabora en grandes cantidades, lo que habría influido en su textura final. En ese sentido, aseguró que se realizarán coordinaciones para mejorar la preparación en adelante y solicitó el apoyo de los padres que tienen experiencia. Asimismo, descartó que el atún haya estado en mal estado, insistiendo en que el problema no radica en la calidad de los insumos.

Respecto al cobro anual de 250 soles, el director indicó que el monto está destinado a cubrir los salarios de nueve trabajadores, entre cocineros y personal de apoyo, además de la compra de insumos como verduras y carnes, considerando que el Programa solo entrega algunos productos.