Tras 20 días de ocurrido el crimen del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, se entregó a la policía la regidora, Patricia Aurelia Niño Febres, quien estaría presuntamente involucrada en su cruel asesinato. Asimismo, luego de un sigiloso trabajo de seguimiento se detuvo a “Pochola”, quien sería el presunto apoyo logístico y facilitador de refugio para el sicario que habría ejecutado el atentado contra la autoridad edil y dejado gravemente herido al conductor de la camioneta en la que ambos viajaban.

Ayer, en horas de la mañana, la regidora Patricia Aurelia Niño Febres llegó en compañía de su abogado defensor a la Unidad de Flagrancia, ubicada en la avenida Sánchez Cerro de Piura, y se puso a derecho, luego que con resolución N° 2 emitida el 29 de mayo del 2026, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia declaró fundado la detención preliminar por siete días en su contra como supuesta coautora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato en agravio del burgomaestre, Víctor Hugo Febre Calle, y lesiones graves en agravio del conductor y seguridad de la autoridad edil, Jorge Luis Chau Aranda, quien actualmente lucha por su vida.

En horas de la tarde, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia realizó la audiencia de control de identidad. A su traslado a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, la regidora solo indicó ser “inocente de todo” y se limitó a brindar más declaraciones.

El abogado de Niño, Jorge Díaz Campos, aseguró que su patrocinada se entregó porque recién se enteró que tenía orden de detención preliminar por los medios de comunicación.

De acuerdo a la solicitud de detención preliminar, en una entrevista realizada el 23 de mayo de 2026 al venezolano, E.C.M. (25 años), recluido en el penal de Piura desde enero del 2026 por el delito de extorsión, aseguró que en el mes de septiembre de 2025, Patricia Niño Febres, quien fue su abogada, le solicitó que “le hiciera el trabajo de seguir a una persona, mostrándole una foto y le dijo que trabajaba en la Municipalidad, siendo que lo reconoció como el alcalde Víctor de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre”.

El venezolano agregó que luego de mostrarle la foto del alcalde, Niño Febres le habría cancelado S/ 200 y $500 “para hacerle el trabajo de seguirlo, pero con ese dinero se compró su moto para trabajar en el mercado de Piura, pero no realizó el trabajo que quería, perdiendo todo contacto con ella, por lo cual cambió su número de celular para que no lo ubique, pero ella insistía por otros familiares, pero él no le daba razón ya que esos trabajos que ella le pidió traen consecuencias”, se lee en la carpeta fiscal.

Asimismo, el venezolano aseguró a la policía que “teme por su vida y solicita garantías personales ya que puede dar más información pero que mantengan en reserva su identidad”.

CAPTURADO. De otro lado, personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima, capturó a William Hernán Tezén Gonza (43 años), alías “Pochola”, sobre quien también recaía una orden de detención preliminar por 7 días como presunto autor del delito de sicariato contra Febre Calle.

Él fue detenido pasada la medianoche de ayer miércoles, tras las acciones de inteligencia, vigilancia y seguimiento de los detectives de la División de Investigación de Homicidios en coordinación con agentes de Inteligencia, en el interior del inmueble ubicado en el asentamiento humano Micaela Bastidas, manzana D, lote 12 del distrito de Veintiséis de Octubre.

De acuerdo con las pesquisas, Tezén Gonza sería el presunto apoyo logístico y facilitador de refugio para el sicario que mató a Febre Calle y se le atribuye la condición de coautor de los delitos de sicariato en agravio de Víctor Hugo Febre Calle y lesiones graves en agravio de Jorge Luis Chau Aranda, chofer del alcalde que resultó herido durante el ataque armado.

El jefe de la División de Investigación de Homicidios, el general PNP Víctor Revoredo, declaró que “Pochola” habría desempeñado un papel clave dentro de la organización investigada.

“Era el intermediario directo entre los que requerían el servicio, conseguir la logística, hacer toda la planificación, conseguir el reglaje de la víctimas y ejecutores procedan a hacer el acto criminal...Luego de un sin número de diligencias se ha logrado capturar a esta persona, quien pertenece a una banda criminal que ha venido prestando servicios, consiguiendo vehículos, motocicletas, autos para trasladar a los sicarios como La Pájara que lo trasladaron desde Sullana para que maneje uno de los vehículos utilizado”, informó el alto mando policial.