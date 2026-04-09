Los servidores de Salud en Arequipa identificaron tres sospechosos de sarampión que ha motivado la activación inmediata de los protocolos de vigilancia epidemiológica, tras la confirmación de al menos 14 casos positivos de Sarampión en la región Puno.

Los casos reportados corresponden a un adulto y dos menores de edad. Giovanna Valdivia responsable del área de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud, señaló que un caso es de Majes en la provincia de Caylloma y corresponde a una menor de edad que presentó síntomas similares a los de un resfrío y la presencia de erupciones en la piel.

En tanto que en Arequipa ciudad se han detectado dos casos adicionales, un niño y un adulto de 25 años que habría tenido contacto con alguien procedente de Puno, lo que refuerza la hipótesis de una posible cadena de transmisión. Ambos fueron atendidos en el hospital de EsSalud Edmundo Escomel.

Frente a este escenario, las autoridades han activado acciones inmediatas como el aislamiento de los pacientes, seguimiento de contactos y campañas de vacunación en las viviendas aledañas a los sospechosos.

Sin embargo, la confirmación de los casos dependerá de los resultados de laboratorio, pruebas que se procesan en el Instituto Nacional de Salud (INS), lo que podría demorar algunos días.

SOSPECHOSOS QUE FUERON DESCARTADOS

En lo que va del año, el sistema de vigilancia epidemiológica ya había intervenido al menos seis casos sospechosos que finalmente fueron descartados. No obstante, la aparición de estos nuevos pacientes mantiene en vigilancia permanente a los equipos de salud.

Giovanna Valdivia, reiteró que la mejor forma de prevenir el sarampión es la vacunación, especialmente en niños, quienes son el grupo más vulnerable frente a posibles complicaciones; cabe recordar que en Arequipa se han identificado a unos 56 mil niños menores de 10 años que están en riesgo por la falta de vacunación.