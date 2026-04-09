El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría identificó demoras en la ejecución de la obra de mejoramiento vial en la avenida Miguel Grau, en el distrito de Paucarpata, e instó a la Municipalidad Distrital de Paucarpata a tomar medidas para evitar mayores contratiempos.

El proyecto, que supera los 14.5 millones de soles de inversión, comenzó en octubre de 2025 con un plazo inicial de 210 días calendario. Aunque su culminación estaba prevista para inicios de mayo de 2026, las lluvias obligaron a suspender los trabajos, extendiendo la fecha de entrega hasta el 25 de junio.

Pese a esta reprogramación, el avance físico de la obra continúa por debajo de lo previsto. De acuerdo con el informe de control, hasta finales de febrero solo se había ejecutado el 22% de los trabajos, cuando el cronograma contemplaba un progreso cercano al 47%. Entre las labores pendientes, hasta la fecha de la inspección (del 1 al 31 de enero) figuraban la demolición de estructuras, trabajos de movimiento de tierras y la construcción de veredas, rampas, bermas y otros componentes urbanos.

Los trabajos de la intervención incluyen la pavimentación de la vía, áreas peatonales y elementos de accesibilidad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad para unos 12 mil vecinos del sector. Sin embargo, la Contraloría advierte que diversos factores podrían seguir afectando su desarrollo.

Entre ellos, se menciona la falta de disponibilidad de algunos tramos del terreno, especialmente en el carril de subida, y acuerdos suscritos entre la municipalidad y los vecinos que restringen el acceso a las zonas de trabajo. Además, estos convenios contemplan entregas parciales no consideradas en el contrato original, lo que podría generar sobrecostos y afectar el cronograma general.

Otro aspecto observado es la ausencia de información actualizada en el sistema INFOBRAS, lo que limita el seguimiento y la transparencia del proyecto.

El informe de Hito de Control n.° 007-2026-OCI/1305-SCC, del Órgano de Control Institucional de la Contraloría fue comunicado al alcalde, con el fin de que adopte acciones correctivas que permitan encaminar la obra y evitar mayores retrasos en su ejecución.