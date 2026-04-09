Un accidente ocasionó la muerte de un adulto mayor en el distrito de Paucarpata, luego de que un tanque de agua de gran tamaño cayera sobre él mientras lo subían al tercer piso de su vivienda.

El hecho ocurrió la tarde de este jueves en el inmueble ubicado en el asentamiento humano Cerrito Verde. Según la denuncia presentada por María Ramos Quispe en la comisaría de Israel, mientras ella lavaba la ropa en lo alto de su vivienda, observó que sus familiares ingresaban al car wash de su vecino con un tanque de agua, que iba a ser instalado en el tercer piso.

Adulto mayor falleció en el distrito de Paucarpata, luego de que un tanque de agua cayera sobre él. Foto: GEC.

ATENCIÓN

Tras algunos minutos, escuchó un fuerte golpe seguido de gritos y, al salir a ver lo que había pasado, se percató de que su suegro Máximo Marón Foraquita, de 80 años, yacía inconsciente en el suelo luego de ser aplastado por el contenedor de agua que se había soltado de la soga que lo sujetaba. También se produjo la caída de Teófilo Uchasara Coarite, quien estuvo ayudando a subirlo.

Los cuñados fueron trasladados de inmediato al centro de salud San Juan de Paucarpata, donde el octogenario llegó sin signos vitales. Al lugar se trasladaron agentes de la comisaría de Israel y peritos de la PNP para realizar las diligencias de investigación por la muerte del anciano.