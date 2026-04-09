Las intensas lluvias registradas este miércoles 8 de abril ocasionaron daños materiales en varias viviendas de la localidad de Umachulco, distrito de Cayarani, en la provincia de Condesuyos.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, el evento afectó principalmente la infraestructura, por lo que las familias vienen pernoctando en ambientes de sus viviendas que no presentaron daños.

Además, las afectaciones vienen siendo materia de evaluación para determinar el apoyo oportuno con bienes de ayuda humanitaria.

Asimismo, se confirmó que no se han registrado daños a la vida ni a la salud de las personas.

Viviendas afectadas en Condesuyos por lluvias en Arequipa. Foto: COER Arequipa.

Viviendas afectadas en Condesuyos por lluvias en Arequipa. Foto: COER Arequipa.

PRECIPITACIONES HASTA EL VIERNES 10

Por otro lado, INDECI exhortó a las autoridades y población a tomar medidas preventivas, debido a la continuidad de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la región de Arequipa.

Advierte que se presentarán lluvias hasta el viernes 10 de abril, donde las zonas altas de las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión serán afectadas.