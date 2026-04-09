Efectivos de la comisaría de Uchumayo recuperaron este jueves varias maletas con pertenencias de valor, las cuales habrían caído de un bus interprovincial en la vía Interoceánica Sur Arequipa-La Joya.

Según el acta policial, los efectivos realizaban patrullaje motorizado por km 27, en el sector conocido como la curva del cura, cuando observaron los equipajes y documentos regados en la calzada.

Al recogerlos y revisarlos, encontraron tickets de la empresa Tacna, lo que les permitió dar alcance al bus con placa CCO-187 en el km. 20, en el sector La Molina.

Tras la intervención, el conductor del bus, Alfredo G. R., reconoció los equipajes, los cuales fueron devueltos a sus propietarios, quienes verificaron que sus pertenencias como laptop y dinero estaban completas e intactas.

Al respecto, los agentes recomendaron al conductor y copiloto reforzar las medidas de seguridad en las puertas de bodega para evitar que el incidente se repita.