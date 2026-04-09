El precio de los combustibles registró un incremento significativo el 7 de abril en la región Arequipa, con alzas de hasta un sol por galón en el diésel y de S/0.70 en las gasolinas, según informó el presidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, Magno Salas.

El dirigente señaló que este aumento representa el pico más alto desde febrero, mes en el que se inició el conflicto armado en Medio Oriente, situación que generó constantes variaciones en el mercado energético mundial.

“El precio internacional ha llegado a 117 dólares el barril de petróleo”, explicó Salas, al referirse al impacto directo que tienen las tensiones geopolíticas en la cotización del crudo.

Reapertura del estrecho de Ormuz influye en cotización

De acuerdo con el representante gremial, el panorama cambió el mismo día cuando se produjo la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Este hecho provocó que la cotización del barril descendiera hasta 90 dólares, lo que podría generar un cambio en la tendencia de los precios.

“Podría generar una tendencia a la baja en las próximas semanas”, sostuvo Salas, al indicar que el comportamiento del mercado dependerá de la estabilidad en la zona de conflicto.

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Alta dependencia de combustibles importados

El representante de los grifos explicó que los precios de los combustibles en el país son fijados principalmente por los importadores y productores, quienes determinan los costos según el mercado internacional.

En el Perú, precisó, operan únicamente dos plantas de producción de combustibles:

Petroperú

Repsol

Ambas empresas abastecen el mercado nacional, aunque la mayor parte del suministro proviene del exterior.

Salas detalló que aproximadamente el 80 % del combustible que se consume en el país es importado, lo que hace que el mercado local sea especialmente vulnerable a los cambios en el precio internacional del petróleo.

Esta dependencia explica por qué las variaciones en el mercado energético global se reflejan rápidamente en los precios que pagan los consumidores en el país.