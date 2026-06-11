Una estudiante de la carrera de Industrias Alimentarias del Senati, murió tras un trágico accidente ocurrido en la carretera Sullana-Paita, en la provincia de Sullana. La víctima no resistió las graves heridas y falleció mientras se encontraba internada en el Hospital de Especialidades III-1 de dicha ciudad.

Se trata de Yaritza Seminario Paucar, de 27 años, quien el último domingo salió de su vivienda para sufragar en las elecciones y luego decidió acudir a visitar a unas amigas en la urbanización popular Nueva Sullana. Aunque por la noche de aquel día, decidió regresar a su casa, pero no llegó.

La mañana del último lunes, sus familiares se enteraron por una ciudadana que se comunicó por Facebook con su familia que Yaritza se encontraba internada en el nosocomio ubicado en el sector oeste de esta provincia.

Según información recabada por sus familiares, la joven sufrió el accidente en la carretera Sullana-Paita, a pocos metros de la tienda Sodimac y cerca de un muro de concreto que invade gran parte de la vía desde hace varios meses.

Además, debido a la falta de iluminación, se ha convertido en un grave peligro para los transportistas. Asimismo, los vecinos señalaron que los encargados de la obra de una vía que se ejecuta en la zona, no han retirado este bloque a pesar del riesgo que representa.

“Lo que pedimos es que nos brinden las imagénes cámaras de vigilancias de de la zona donde sucedió el accidente, con la finalidad de verificar cómo ha sido y se esclarescan los hechos”, señaló una de sus primas en compañía de otros familiares y amigos.

Asimismo, sus amigas solicitaron apoyo económico para poder solventar los gastos del sepelio de la joven víctima. Cualquier colaboración la pueden realizar a través del aplicativo Yape al número 936378859 a nombre de Karen Granda.