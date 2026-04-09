Este 12 de abril, el Ministerio Público de Arequipa desplegará 251 fiscales que tendrán a su cargo la supervisión de 501 locales de votación en toda la región. El objetivo principal es garantizar la transparencia, legalidad y correcto desarrollo del proceso electoral.

Según el Ministerio Público, los fiscales de prevención del delito y penales participarán tanto antes como durante la jornada electoral. Estas labores buscan proteger la voluntad popular y asegurar que cualquier irregularidad sea reportada de inmediato a las fiscalías de turno para su investigación y eventual sanción.

En los días previos a los comicios, los fiscales realizarán operativos preventivos en coordinación con la Policía Nacional, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, entre otros. Estas intervenciones tienen como finalidad evitar delitos electorales como:

Suplantación de identidad

Perturbación del proceso electoral

Propaganda indebida

Falsificación de documentos

Asimismo, el sábado 11 de abril se desarrollarán operativos conjuntos con el Jurado Electoral Especial para hacer cumplir la denominada “Ley Seca”. Esta norma prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 08:00 horas del sábado 11 de abril hasta las 08:00 horas del día posterior a las elecciones, es decir, el lunes 13.

El día de los comicios, 12 de abril, los fiscales estarán presentes en los centros de votación para supervisar el desarrollo del proceso y actuar de manera inmediata frente a cualquier hecho que vulnere la legalidad o la voluntad ciudadana. El objetivo es evitar conductas ilícitas.

ANTECEDENTES DE DELITOS ELECTORALES

De acuerdo con registros de procesos anteriores, entre 2021 y 2025 se detuvo a 241 personas a nivel nacional por diversos delitos electorales. Entre los más recurrentes destacan:

118 detenidos por suplantación de votantes

50 por incumplir la Ley Seca

29 por realizar propaganda electoral en horario prohibido

24 por publicidad ilegal

El Ministerio Público, con este despliegue preventivo y de control, espera que se reduzcan significativamente estas incidencias y se garantice un proceso electoral transparente.