México vs. Sudáfrica EN VIVO DIRECTV, América TV, Disney Plus y Paramount Plus en el Estadio Azteca en la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 (2:00 p. m. de Lima). Por primera vez en la historia, se repetirá el partido inaugural en la máxima fiesta del fútbol: estos mismos seleccionados se habían visto las caras en Sudáfrica 2010 (empataron 1-1).

¿A qué hora ver México vs. Sudáfrica?

México - 1:00 p. m.

Perú - 2:00 p. m.

Colombia - 2:00 p. m.

Ecuador - 2:00 p. m.

Bolivia - 3:00 p. m.

Venezuela - 3:00 p. m.

Chile - 3:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

¿Quién es favorito en el México vs. Sudáfrica?

Para la casa de apuestas deportivas Betsafe, México llega con la presión de ser anfitrión y de haber goleado 5-1 a Serbia en su último amistoso de preparación. El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará responder a las expectativas de su afición, con figuras como Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Santiago Giménez. Además, Guillermo Ochoa se convertirá en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.

En tanto, bajo la dirección del belga Hugo Broos, los “Bafana Bafana” llegan tras un ciclo de crecimiento que los devolvió a la élite del fútbol africano. Su principal carta ofensiva es Lyle Foster, delantero del Burnley inglés y una de las figuras de la nueva generación sudafricana.

De acuerdo con Betsafe, México parte como favorito para quedarse con los tres puntos en el partido inaugural, con una cuota de 1.46, respaldado por su condición de anfitrión y el buen rendimiento mostrado en su preparación para el torneo. A la vez, Sudáfrica paga 8.10 y la historia demuestra que los partidos inaugurales de los Mundiales suelen dejar más de una sorpresa.

Más allá de las probabilidades, el partido representará una nueva oportunidad para escribir un capítulo distinto en la historia de ambas selecciones. México intentará iniciar su Mundial con un triunfo ante su gente, mientras que Sudáfrica buscará repetir el golpe que dio en el debut de 2010.

Contenido especial. Vale mencionar que L1 MAX, el canal del fútbol peruano, tendrá una programación especial por la Copa del Mundo: se estrenó “Hablemos de MAX Mundial” (12:30 p. m. a 2:00 p. m.). Juan Luis Morales y Rosa María Muñoz conducirán el programa; mientras que Analú Rodríguez y Gustavo Peralta se conectarán desde Estados Unidos.