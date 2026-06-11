Un padre de familia que viajaba en su motocicleta murió tras ser embestido violentamente por un vehículo station wagon en el distrito de Tambogrande, en Piura.

El trágico hecho se registró la noche del último martes, cuando Yovani Córdova Girón manejaba su motocicleta y se dirigía a reunirse con sus familiares. Al intentar cruzar la carretera, a la altura del sector Jesús del Valle del centro poblado Valle de los Incas, fue impactado por el vehículo.

El fuerte choque hizo que Córdova salga por los aires y caiga a la vía, quedando gravemente herido. Fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa de la ciudad de Sullana, donde, debido a las graves heridas, dejó de existir ante el lamento de sus seres queridos.

Mientras tanto, la Policía intervino al conductor del vehículo station wagon identificado como J.L.O. que fue trasladado a la comisaría de Tambogrande para las diligencias correspondientes en coordinación con el representante del Ministerio Público.

Yovani Córdoba deja en orfandad a dos menores hijos y a una viuda. Residía en el caserío Ayar Auca del distrito de Tambogrande, donde viene siendo velado por sus familiares.

“Es una triste noticia lo que ha ocurrido. Solo nos lleva la delantera y pedimos que Dios lo tenga en su santa gloria”, señaló su primo Leonel Girón.

Según las autoridades de tránsito, el alarmante índice de siniestralidad vial responde al exceso de velocidad. A este factor le siguen de cerca la imprudencia al volante, como el uso de dispositivos móviles y el irrespeto a las señales de tráfico, y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, los reportes señalan que la responsabilidad no recae en los conductores; la imprudencia peatonal también figura como un elemento contribuyente en la tasa de mortalidad.