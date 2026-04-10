Agentes de la Policía detuvieron a un varón implicado en la comercialización de equipos móviles de procedencia ilícita. La operación se llevó a cabo en un centro comercial ubicado en la Av. Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa.

La intervención se realizó tras la denuncia de un ciudadano, quien advirtió que el iPhone 15 adquirido en dicho establecimiento figuraba como sustraído en la plataforma oficial de OSIPTEL. Ante la negativa de los encargados de devolver el dinero, decidió solicitar apoyo policial.

Ante ello, los efectivos acudieron al lugar, interviniendo al denunciado, que poseía otros cuatro equipos móviles ocultos, los cuales contaban con reportes de hurto y robo entre los años 2024 y 2025 de diversas operadoras, luego de ser verificados con los códigos IMEI.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial especializada para continuar con las diligencias de ley, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada.