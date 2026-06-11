Ayer, la Institución Educativa Fermín Tangüis de Ica inició sus actividades por aniversario con la inauguración de las Olimpiadas Tangüinas 2026, donde los estudiantes del nivel primaria y secundaria salieron al campo deportivo con prendas características de las banderas de los diversos países del mundo para así poder participar en diversas disciplinas físicas que se desarrollarán a lo largo de dos semanas.

Historia desde 1959

El colegio Fermín Tangüis celebra su día central de aniversario el 24 de agosto, conmemorando el fallecimiento del agricultor y científico Fermín Tangüis, que desde 1889 decidió dedicarse a la agricultura en el valle de Pisco. Además, su bisnieto, cineasta y director, Fermín Tangüis Figueroa, quien vive actualmente en los EE. UU., es el creador del documental titulado “El algodón y la sangre”, un proyecto que rinde homenaje al legado de su bisabuelo, documentalista y descubridor de la famosa variedad de algodón peruano.

La Institución Educativa fue creada mediante R.D. N° 2011 del 26 de febrero de 1959, como Instituto Nacional Agropecuario N° 36 en el distrito de Los Aquijes. En 1960, inicia su actividad educativa teniendo como primer director al Ing. Óscar Montero y funcionando como internado. En 1963, se adquiere un terreno de 31 hectáreas —transferido por don Cornelio Quijandría— llamado Fundo Fray Ramón o Fundo Jiménez, ubicado en la Panamericana Sur km 301, local donde actualmente opera. Atiende los niveles de primaria y secundaria.

Actualmente, el plantel educativo está a cargo del director Mag. Andrés Orlando Félix Carbajal y los subdirectores Ulices Zoilo Vargas Neyra ( nivel secundaria) y Rosa Lilia García Mori (nivel primaria). Es preciso destacar que esta institución es una de las 1000 escuelas a nivel nacional donde se aplica el modelo educativo Jornada Escolar Completa (JEC) y alberga a 850 alumnos. El trabajo pedagógico empieza a las 7:45 a. m. y se extiende hasta las 3:15 p. m. y ofrece servicios de talleres de producción como área de agropecuaria, cosmetología, industria del vestido y arte.

Actividades. Por aniversario se vienen las olimpiadas, el Día del Logro, concursos internos de las áreas de Matemática y Comunicación, elección y coronación de la “Miss Fermín Tangüis 2026”, mañana deportiva con instituciones invitadas, feria de orientación vocacional, desfile, entre otras actividades más.

Por ello, los directivos y la plana docente invita a la población en general, padres de familia, estudiantes y exalumnos a seguir participando de las actividades por los 67 años de creación con la R. D. N° 2011.

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