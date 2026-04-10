Fiscalía investiga muerte de suboficial de la PNP tras disparo en la USE de Arequipa

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte de un suboficial de la Policía Nacional ocurrida al interior de una unidad policial en Arequipa.

La víctima, identificada como el suboficial Andree Ttito O., falleció a causa de un disparo en el pecho. Por este hecho, la investigación se sigue contra el suboficial Rodrigo Ríos C., quien habría manipulado su arma de fuego al momento en que se produjo el disparo.

El incidente ocurrió la tarde del 8 de abril de 2026 en uno de los dormitorios de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía. De acuerdo con las primeras versiones, el disparo se habría producido de manera accidental mientras el agente manipulaba su arma, impactando directamente contra su compañero.

Tras lo ocurrido, el suboficial herido fue trasladado de emergencia al hospital Goyeneche, sin embargo, falleció. En tanto, el arma de fuego del efectivo fue incautado por las autoridades.

La fiscal provincial María Elena Córdova Salas, efectivos de Criminalística y Homicidios con la participación de peritos especializados realizaron las diligencias.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público ordenó la toma de declaraciones del policía involucrado y del personal presente durante el hecho, la identificación de testigos, así como la realización de pruebas de absorción atómica tanto al suboficial intervenido como a la víctima. Además, se solicitó una pericia balística para determinar la trayectoria del proyectil.

Mientras avanzan las investigaciones, el suboficial Rodrigo Ríos C. permanece en calidad de intervenido.

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