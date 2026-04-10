Cinco miembros de una familia resultaron heridos al caer a un pequeño barranco ubicado en un costado de la vía de ingreso a la asociación Los Paltos, ubicada en el distrito de Yura.

Angelica Lope Huallpa (46), Joel Huallpa Lope (27), Maribel Huallpa Lope (30), José Quispe Ventura (29) y Elvis Paye Ibáñez (32) se dirigían a su vivienda a bordo de una motococar y, cuando transitaban por la zona antes referida, la unidad no pudo subir una pequeña pendiente por el peso y comenzó a rodar hacia atrás, hasta caer a un barranco de más de 10 metros de profundidad, expulsando a sus ocupantes.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron serenos, bomberos y miembros de rescate de la Policía Nacional y personal del Samu base PerúArbo, quienes rescataron a los heridos, que fueron trasladados en ambulancias hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza, donde quedaron internados para su atención médica.

Tras el accidente, se tuvo que desplazar a la zona una grúa para retirar la pequeña unidad que quedó a la mitad de la quebrada, contenida por una roca; luego fue trasladada hacia la comisaría de Ciudad de Dios, donde se llevan a cabo las investigaciones, dado que la unidad aparentemente circulaba sin placa de rodaje ni sin SOAT.