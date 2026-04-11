Carreño Zeballos Roncalla (76) fue detenido en la mañana de este sábado por agentes de la Divincri Arequipa tras ser acusado del presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio de una menor de 8 años.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la urbanización Villa Los Girasoles, en el Cercado de Arequipa, como parte de la operación policial “Impacto 2026″.

Según información policial, el detenido sería inquilino del inmueble donde reside la menor. La acción se ejecutó luego de la denuncia presentada por Deyvis Y. H. C. (42), quien alertó sobre el presunto hecho ocurrido dentro de su domicilio.

Sucede que el agresor habría aprovechado que la menor se encontraba sin compañía en su vivienda para cometer el delito.

El implicado fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde permanece detenido mientras continúan las investigaciones.