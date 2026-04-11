A nuestra redacción han llegado diversos videos que actualmente circulan en redes sociales como TikTok y WhatsApp, en los cuales se observaría a jóvenes, presuntamente estudiantes de la institución educativa Hortensia Pardo Mancebo del distrito de Chala, participando en enfrentamientos físicos dentro de viviendas abandonadas.

Debido a la sensibilidad del contenido y en resguardo de la integridad de los menores de edad involucrados, se ha decidido no difundir dicho material.

Este medio hace un llamado a las autoridades educativas y a los padres de familia a asumir un rol activo frente a esta situación, informando de manera clara las acciones que se vienen adoptando para prevenir estos incidentes y garantizar la seguridad de los estudiantes.

La violencia entre escolares no debe normalizarse. La prevención, el acompañamiento y la intervención oportuna son fundamentales para proteger el bienestar y el futuro de nuestros jóvenes.

ACTIVAN PROTOCOLOS

Al respecto, la directora del plantel, Diana Huanca Ramos, confirmó a Correo que la institución activó los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación al tomar conocimiento de los hechos que se habrían producido esta semana. Sostuvo que ya se dialogó con los estudiantes involucrados y se convocó a los padres de familia, aunque algunos aún no se han presentado pese al segundo llamado.

Huanca Ramos precisó que los actos de violencia ocurrieron fuera del colegio y se optó por medidas correctivas. También señaló que se coordinó con el subprefecto y la comisaría para evaluar acciones conjuntas. Los involucrados serían entre 4 y 5 estudiantes de 14 y 15 años de edad.

“Ya se han tomado acciones y se va a hacer trabajo con los padres de familia; queremos hacer el llamado a los padres para que asistan a las reuniones”, sostuvo.

Asimismo, indicó que se ha coordinado con la comisaría local para que efectivos policiales apoyen en los exteriores del colegio y dicten charlas preventivas a los estudiantes. Además, aseguró que se hará el seguimiento continuo tanto a los menores involucrados como a sus familias, pues este tipo de hechos no se habrían registrado anteriormente.

MÁS AUXILIARES

Por otro lado, la directora hizo un llamado urgente a las autoridades educativas, pues el colegio atiende a 830 estudiantes y cuenta únicamente con dos auxiliares, lo que resulta insuficiente para garantizar el orden y la contención.

Agregó que el pedido de más personal ya fue elevado a la UGEL Caravelí como a la Gerencia Regional de Educación, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.