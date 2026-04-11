Seis integrantes de la banda criminal “Los Grifas del Triunfo” fueron detenidos la noche de este viernes 10 de abril, por el presunto delito de comercialización y/o posesión de drogas. La intervención se realizó en la calle Túpac Amaru, en el distrito de La Joya.

La operación se llevó a cabo luego de que dos varones fueran observados ingresando y saliendo apresuradamente de un local de tatuajes. Al ser intervenidos, los efectivos los encontraron manipulando una sustancia verdosa con características de marihuana, que admitieron haber adquirido en el interior del establecimiento.

Al ingresar al inmueble, los agentes hallaron a cinco personas más fumando y armando cigarrillos con la misma droga. El local funcionaba como centro de acopio, comercialización y consumo de estupefacientes.

Por ello, se detuvo a Elio Benjamin Alarcón (a) “Barbas”, Milton Pari Mamani (a) “Tito”, Ricardo Vizcarra Vilca (a) “Alacrán”, Leonardo Sias Grandez (a) “Gusano”, Eloy Ahuanari Calderón (a) “Taurus” y Juan Carlos Pila Llaique (a) “Omega”. Además, fue intervenido Marco Jimenez Chullo con participación del representante del Ministerio Público.

Cae banda “Los Grifas del Triunfo” con más de un kilo de marihuana en La Joya. Foto: PNP.

La Policía incautó dos bolsas y dos envoltorios tipo ziploc con marihuana, con un peso aproximado de 1.4 kilogramos, además de una balanza gramera, un molinillo metálico, un paquete de bolsitas ziploc y 2 bolsas de empaque de distintos tamaños.

También fueron incautados nueve celulares de diferentes marcas, entre ellos un Xiaomi reportado como robado, y 640 soles.

Cae banda “Los Grifas del Triunfo” con más de un kilo de marihuana en La Joya. Foto: PNP.

Cae banda “Los Grifas del Triunfo” con más de un kilo de marihuana en La Joya. Foto: PNP.