Un violento choque frontal entre un auto y un bus interprovincial dejó un muerto y dos heridas en la madrugada de este sábado, en la vía Arequipa-Yura, en el ingreso del sector de Apipa, distrito de Cerro Colorado.

Según testigos, el trágico accidente ocurrió cuando el automóvil de placa V6K602 habría invadido el carril contrario e impactó de frente contra el bus de la empresa Rayo Dorado con placa V6F-966 que se dirigía desde Santo Tomás de Chumbivilcas (Cusco) hacia Arequipa con pasajeros.

El conductor del vehículo menor, identificado como Raúl Anccasi Chaco (49), perdió la vida en el acto, pues su cuerpo quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Mientras que las dos mujeres que lo acompañaban como pasajeras resultaron heridas y fueron trasladadas a la Clínica San Juan de Dios.

Además, el chofer del bus fue intervenido por la Policía y trasladado a la comisaría de Ciudad Municipal, mientras que los pasajeros fueron trasladados en otras unidades para continuar con su viaje.

Los familiares del fallecido piden que se acelere con las diligencias, pues están a la espera de la presencia de la Upiat, Fiscalía y Medicina Legal.