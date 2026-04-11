Kilian Francisco Olayunca Vargas (20) fue detenido por la Policía en el interior del Mall Aventura, en el distrito de Paucarpata, acusado del presunto delito de fraude informático, tras ser identificado como el receptor del dinero sustraído a una pareja víctima de robo agravado.

La intervención se realizó este 10 de abril, al promediar las 5 de la tarde, por agentes de la Divincri Arequipa del área de investigación de robos.

Según la denuncia, las víctimas, un joven de 20 años y su pareja de 19, fueron interceptados por cinco sujetos a la salida de la discoteca “Katedral”, en el sector de Plaza Norte, en Cerro Colorado. Los atacantes los agredieron violentamente, causándoles lesiones en el rostro, para luego arrebatarles un celular iPhone.

Posteriormente, los delincuentes realizaron diversas transferencias bancarias desde el equipo robado por un monto de S/2700, generando un perjuicio económico a los agraviados.

Tras labores de inteligencia, la Policía ubicó al titular de la cuenta receptora en inmediaciones de una agencia del BCP en Mall Aventura Porongoche, donde Kilian fue intervenido. Durante la acción, se pudo congelar la cuenta bancaria y recuperar el dinero sustraído.

Entre las especies incautadas figuran un celular, una tarjeta de débito del BCP y un voucher, que habrían sido utilizados para la recepción y retiro de fondos ilícitos. El presunto delincuente se encuentra a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.