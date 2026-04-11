Hace unos días, el jefe de la región policial de Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, daba cuenta en su reporte trimestral del trabajo policial de que las denuncias por robos habían disminuido en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las frías cifras reflejan una peligrosa actividad que va en ascenso, como son los robos al paso desde vehículos en movimiento, donde los ladrones ponen en riesgo la vida de las víctimas.

Semana a semana, ya sea de día, tarde o noche, en cuestión de segundos los delincuentes interceptan a sus víctimas mientras caminan por las aceras, estiran el cuerpo por las ventanas y arrebatan carteras, celulares y dinero sin dar opción de reacción. En esa acción, algunos de los afectados terminan heridos al ser arrastrados, como ocurrió con una mujer la madrugada del martes a espaldas del terminal terrestre.

La principal zona de acción es el cono norte de la ciudad y prueba de ello son dos nuevas denuncias registradas en la comisaría de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado, lo que evidencia cómo opera este tipo de delito y cómo afecta, principalmente, a personas en situación de vulnerabilidad.

CASOS

El 7 de abril, cerca de las 5 de la madrugada, Francisca Q. H. (60) fue sorprendida mientras caminaba por el sector de Llamagas, donde un automóvil gris se le acercó por la espalda y, desde el asiento del copiloto, un sujeto sacó medio cuerpo para arrancarle violentamente su morral. En su interior llevaba su DNI, celular, 470 soles y medicamentos. La fuerza del ataque hizo que la mujer fuera arrastrada, resultando con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Ayer, ocurrió lo mismo con Clara Z. Z. (66), quien a la misma hora caminaba cerca del paradero en Ciudad Municipal cuando un vehículo negro apareció repentinamente. La sorprendieron y jalaron para arrebatarle sus pertenencias.

La rapidez del ataque y la participación de vehículos con el uso de placas falsas impiden a las víctimas que puedan reconocer a los delincuentes. Esta modalidad no es nueva, pero es cada vez más utilizada por los hampones conocidos como raqueteros, que circulan acechando a los transeúntes.