El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) identificó cuáles son los distritos de Lima Metropolitana que presentan mejores condiciones de suelo y menor riesgo ante un terremoto de gran magnitud.

Según la entidad especializada, algunas zonas de la capital cuentan con suelos firmes y de origen rocoso, características que permiten reducir el impacto de los movimientos sísmicos y disminuir el riesgo de colapso estructural.

Además de las condiciones geológicas, el CISMID indicó que parte de las edificaciones en estos distritos cumplen normas técnicas relacionadas con resistencia sísmica.

Distritos de Lima con menor riesgo ante un sismo

De acuerdo con la información difundida por el CISMID, estos son los distritos considerados con mejores condiciones de seguridad sísmica en Lima Metropolitana:

Breña

Cercado de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena del Mar

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

Estas jurisdicciones presentan suelos compactos y más estables, lo que ayuda a amortiguar los efectos de un terremoto fuerte.

¿Por qué el tipo de suelo es importante en un sismo?

Especialistas explican que el comportamiento del suelo influye directamente en la intensidad con la que se perciben las ondas sísmicas.

Los terrenos firmes y rocosos tienden a reducir la amplificación del movimiento, mientras que los suelos blandos o rellenos pueden incrementar las vibraciones y el riesgo de daños en viviendas e infraestructura.

El cumplimiento de normas de construcción antisísmica también resulta clave para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones.

Distritos con mayor vulnerabilidad sísmica

El CISMID también advirtió que algunos distritos de Lima presentan mayor riesgo debido a la presencia de suelos inestables, arenosos o rellenos ligeros.

Entre las zonas más vulnerables figuran:

Ancón

Ate

Chorrillos

Comas

Independencia

Laderas de Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Santa Rosa

Ventanilla

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

En estos sectores existe mayor probabilidad de deslizamientos, daños estructurales y colapsos en caso de un terremoto de gran magnitud.

IGP alerta sobre regiones con alto riesgo sísmico

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) también alertó que regiones como Ica, Nazca, Áncash, Tacna y Moquegua presentan alto riesgo sísmico debido a su cercanía a zonas de subducción y a la fosa Perú-Chile, una de las áreas sísmicas más activas del mundo.

Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona donde se registra gran parte de la actividad sísmica global.