En un contexto donde las jornadas laborales extensas, las responsabilidades personales y el ritmo acelerado afectan cada vez más el bienestar físico y emocional, especialistas advierten sobre la importancia de reforzar hábitos de autocuidado y una adecuada nutrición.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos relacionados con el estrés y la fatiga han aumentado en los últimos años, situación que impacta especialmente a personas sometidas a una alta carga física y emocional.

En ese escenario, el magnesio se ha convertido en uno de los minerales más importantes para el funcionamiento adecuado del organismo debido a su participación en procesos relacionados con el sistema nervioso, la producción de energía y la función muscular.

Especialista advierte sobre déficit de magnesio

El doctor José Luis Pérez-Albela, fundador de Vida Sol, señaló que cada vez más personas presentan síntomas vinculados a bajos niveles de magnesio.

“Hoy vemos cada vez más personas con síntomas asociados al déficit de magnesio, como fatiga persistente, alteraciones del sueño, irritabilidad o tensión muscular”, explicó.

El especialista indicó que esta situación puede relacionarse con el estrés cotidiano, dietas desbalanceadas y el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados.

Además, señaló que existen etapas y condiciones de salud en las que los requerimientos de este mineral pueden incrementarse.

Cinco beneficios del magnesio para el organismo

De acuerdo con el especialista, estos son algunos de los principales beneficios del magnesio:

1. Ayuda a regular el estrés

El magnesio contribuye al equilibrio del sistema nervioso, ayudando al organismo a responder mejor frente a situaciones de tensión y sobrecarga diaria.

2. Reduce el cansancio y la fatiga

Este mineral participa en la producción de energía, por lo que su consumo adecuado puede contribuir a disminuir el agotamiento físico y mental.

3. Favorece un mejor descanso

El magnesio ayuda a la relajación muscular y puede contribuir a mejorar la calidad del sueño y el descanso reparador.

4. Apoya la función muscular

El adecuado funcionamiento de músculos y nervios depende, en parte, de una correcta ingesta de magnesio, ayudando a prevenir calambres y tensión muscular.

5. Contribuye al equilibrio general del organismo

El mineral interviene en múltiples funciones metabólicas esenciales relacionadas con el bienestar y la salud integral.

¿En qué alimentos se encuentra el magnesio?

El magnesio puede encontrarse en alimentos como:

Verduras de hoja verde

Legumbres

Frutos secos

Semillas

Cereales integrales

El especialista indicó que actualmente también existen suplementos que facilitan su incorporación diaria, especialmente para personas sometidas a altos niveles de estrés o desgaste físico.

En ese contexto, marcas como Magnesol vienen impulsando campañas orientadas a promover hábitos de bienestar y autocuidado.