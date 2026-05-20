La Contraloría General de la República detectó serias deficiencias en la ejecución de la obra de renovación del Palacio Municipal del distrito de Marcona, luego de advertir que el expediente técnico fue aprobado sin contemplar un plan de contingencia, situación que derivó en la suspensión temporal del proyecto y la necesidad de tramitar prestaciones adicionales.

Alerta de control

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 009-2026-OCI/0407-SOO, la Municipalidad Distrital de Marcona aprobó en septiembre de 2025 el expediente técnico de la obra por un monto superior a los 14 millones 857 mil soles y un plazo de ejecución de 240 días calendario. Posteriormente, la buena pro fue adjudicada al Consorcio Marcona XXI por más de 14 millones de soles.

Sin embargo, durante la ejecución surgieron inconvenientes debido a que no se había previsto cómo garantizar la continuidad de los servicios municipales mientras se desarrollaban los trabajos de construcción. Esta omisión obligó a paralizar parcialmente la obra y gestionar medidas adicionales para habilitar espacios temporales de funcionamiento administrativo.

Ante esta situación, el órgano de control recomendó a la Municipalidad Distrital de Marcona adoptar acciones correctivas y preventivas que permitan asegurar la continuidad de la obra, evitar mayores perjuicios económicos y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos a la población del distrito.

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