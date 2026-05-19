La Contraloría General de la República (CGR) inició la recopilación de información sobre los gastos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la contratación del servicio de alimentación para la recepción de observadores internacionales durante las elecciones generales de 2026.

La investigación se origina tras la difusión de imágenes de una “fiesta” realizada en una hacienda de Surco (Lima) días antes de los comicios. Según el programa Panorama, el costo superó los 25 mil soles y contó con la presencia de Roberto Burneo.

“El presidente es el anfitrión de esta actividad y claro que estuvo presente”, respondió la gerenta general del JNE, Gina Salazar.