El gerente regional de Salud en Arequipa, Walther Oporto, confirmó el segundo caso importado de sarampión en Arequipa. Se trata de una estudiante universitaria que habría adquirido la enfermedad en la región Puno y desarrolló los síntomas ya en territorio arequipeño.

Walter Oporto informó a traves de RPP que la muestra fue tomada en Arequipa y el resultado positivo se confirmó la tarde de ayer. A diferencia del primer caso, que fue detectado previamente en Puno, esta paciente fue evaluada y diagnosticada en la región, aunque días antes estuvo en Juliaca, zona donde se presume que contrajo el virus como ocurrió con el primer caso reportado la semana pasada.

“Un caso importado significa que la enfermedad fue adquirida en otra región. En este caso, en Puno, y por razones de estudio la paciente vino a Arequipa”, explicó la autoridad sanitaria.

Tras la confirmación, los equipos de epidemiología activaron el cerco correspondiente. Esto incluye la identificación de contactos, búsqueda de posibles casos sospechosos y vacunación de las personas expuestas para evitar una cadena de contagios.

Ayer, la Universidad Continental informó a su comunidad estudiantil la suspensión presencial de sus actividades por la detección de un caso positivo de la enfermedad; sin embargo, el gerente no confirmó que el caso se tratase de una alumna de dicha casa superior de estudios.

Oporto advirtió que, debido al alto movimiento de personas entre Puno y Arequipa, no se descarta la aparición de nuevos casos importados. Recordó que Puno ya supera los 235 casos confirmados, por lo que el riesgo se mantiene, especialmente entre quienes viajan con frecuencia por estudios, trabajo o comercio.

Como parte de la emergencia sanitaria, Arequipa cuenta actualmente con más de 32 mil vacunas contra el sarampión. Sin embargo, la población pendiente de inmunizar bordearía las 50 mil personas entre diferentes grupos de edad. Una de las principales dificultades, según el sector salud, es que muchos adultos no recuerdan si fueron vacunados.

Por ello, la recomendación es que ante la duda, es mejor vacunarse. En el caso de los niños, las autoridades pidieron a los padres revisar el calendario de inmunización y acudir a los establecimientos de salud si presentan fiebre, erupciones en la piel, síntomas respiratorios o si tuvieron contacto con una persona sospechosa.

Cabe señalar que la detección ahora es más rápida porque el Laboratorio Regional de Arequipa ya procesa las muestras, lo que permite obtener resultados en horas. Antes, las pruebas debían enviarse a Lima y la confirmación podía demorar varios días.