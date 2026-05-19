Una ligera humareda que se levantaba por detrás de un terreno baldío en el extremo este del parque Selva Alegre, llamó la atención del personal de Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Tres obreros caminaron hacia el lugar y lo que hallaron fue espeluznante al advertir que entre las cenizas ardientes y los restos carbonizados resaltaba el rostro quemado de una persona.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 2:00 de la tarde de ayer y de inmediato los trabajadores procedieron a comunicar el hecho al serenazgo y a la comisaría de Santa Marta, que desplazaron agentes al lugar para acordonar la zona, mientras los restos aún seguían ardiendo.

Hacia el parque también se movilizaron peritos de criminalística y detectives de homicidios de la Divincri, quienes advirtieron que, en efecto, se trataba del cuerpo de un varón que había sido asesinado y quemado. Las extremidades inferiores habían desaparecido por efecto del fuego, mientras que parte del tronco, extremidades superiores y la cabeza del desconocido, que yacía boca arriba, estaban carbonizadas. Debido a esta situación, también convocaron al antropólogo y arqueólogo.

El o los desconocidos que quemaron el cuerpo, utilizaron combustible para desaparecer por completo el cadáver, pero no lo lograron. Cerca de la hoguera había trozos de ramas que emplearon para avivar el fuego y cerca de la hoguera se encontró un machete y también los restos de la montura de unos lentes que habrían pertenecido a la víctima, así como un crucifijo metálico, un juego de tres llaves, tarjeta de circuito de celular y un chip.

HOMBRE QUEMADO SERÍA PERSONAL DE SEGURIDAD DE MUSEO

Aunque se desconoce la identidad del varón que se presume fue asesinado, la Policía sospecha que podría tratarse de Pablo Salluca Pachari, un trabajador de vigilancia del museo Complejo Histórico Cultural que se encuentra dentro del parque Selva Alegre.

El personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa desaparecido desde el domingo, pues no llegó a su casa, pese a que era su día libre. Además, ayer no se presentó al trabajo. Se sabe que el hombre usaba lentes y llevaba colgado en el pecho un crucifijo metálico grande como el encontrado en el cadáver.

Los restos fueron trasladados a la morgue de Arequipa donde se hará el proceso de identificación mediante una prueba de ADN.