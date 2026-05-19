Flor de Caña anunció el lanzamiento de la sexta edición del Sustainable Cocktail Challenge 2026, una competencia internacional que promueve la coctelería sostenible y reúne a bartenders de más de 30 países.

En Perú, el certamen se desarrollará bajo el concepto “Road to La Amazonía”, incorporando por primera vez un enfoque centrado en la promoción de insumos amazónicos sostenibles y el respaldo a productores locales.

La marca invitó a bartenders y mixólogos de todo el país a reinterpretar cócteles clásicos utilizando Flor de Caña como base e incorporando al menos un ingrediente amazónico obtenido de manera responsable.

Ganador viajará a la final internacional en Nicaragua

El ganador nacional representará al Perú en la final global que se realizará en Nicaragua y competirá por el reconocimiento al cóctel más sostenible del mundo.

Flor de Caña destacó que el concurso busca impulsar prácticas responsables dentro de la industria de la coctelería, promoviendo el uso consciente de ingredientes locales y la reducción de desperdicios.

La Amazonía peruana será sede de la final nacional

La gran final peruana se realizará en Laguna Azul, en la región San Martín, llevando por primera vez la experiencia del concurso al corazón de la Amazonía peruana.

La edición 2026 también buscará fortalecer la visibilidad de productores amazónicos y generar mayor conciencia sobre sostenibilidad dentro del sector gastronómico y hotelero.

“Con esta nueva edición queremos celebrar el talento de la coctelería en el Perú, la herencia de nuestra Amazonía y el legado de productores que impulsan una cadena más sostenible”, señaló Benjamín Mejía, Brand Ambassador de Flor de Caña.

Lanzan iniciativa junto a Arbio Perú

Como parte de esta edición, la marca presentó el Club Sostenible, iniciativa desarrollada junto a Arbio Perú, organización liderada por mujeres enfocada en la conservación de bosques amazónicos.

A través de bares, restaurantes y hoteles participantes, se podrá destinar un porcentaje de las ventas de cócteles al proyecto de conservación que Arbio desarrolla en Madre de Dios.

Convocatoria estará abierta hasta julio

La convocatoria para participar en el Sustainable Cocktail Challenge Perú 2026 estará abierta desde mayo hasta el 31 de julio.

Los interesados deberán registrarse en la página oficial del certamen y completar el proceso para presentar su propuesta de cóctel sostenible.