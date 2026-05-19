El Gobierno Regional Piura articuló una mesa de trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dirigentes agrarios y representantes del sector agrícola para abordar la problemática que afecta a los productores arroceros de la región, marcada por el incremento de los costos de producción y la caída del precio del arroz en chacra. Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de implementar medidas sostenibles que permitan garantizar mercados seguros y fortalecer la economía de la agricultura familiar.

En representación del Midagri, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Hernán Chirinos Trujillo, destacó que el Ejecutivo viene impulsando mecanismos para ampliar las compras públicas de alimentos provenientes de pequeños productores organizados. Explicó que la Ley 31071 permitirá que entidades estatales, programas sociales, Fuerzas Armadas, hospitales y otras instituciones públicas adquieran productos de la agricultura familiar, fortaleciendo así la comercialización nacional y generando oportunidades permanentes para los agricultores.

Asimismo, Agromercado informó que ya se ejecutan diversas estrategias para dinamizar la venta del arroz, entre ellas las compras solidarias, la articulación con ollas comunes y comedores populares, así como ferias comerciales y adquisiciones estatales. Estas acciones buscan conectar directamente a los productores organizados con nuevos mercados, promoviendo además la formalización de asociaciones y cooperativas para mejorar la competitividad del sector agrícola regional.

Durante la jornada, representantes agrarios expusieron la difícil situación que atraviesan miles de productores debido al aumento del precio de fertilizantes, combustible, maquinaria y otros insumos agrícolas, lo que ha elevado considerablemente los costos de producción. También alertaron sobre las dificultades relacionadas con el acceso al agua para riego y el impacto económico que afrontan las familias agricultoras en distintas zonas de Piura.