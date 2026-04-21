Más de mil agricultores del Medio, Bajo y Alto Piura, así como de Sechura, marcharon por las calles para exigir al Gobierno Central precios justos para el arroz y otros cultivos. Solicitan esto, pese a que el mercado peruano se rige por la ley de la oferta y la demanda. Ante esta situación, los productores se reunieron con el gobernador regional para solicitar su respaldo y gestión ante las autoridades nacionales. ​

Los integrantes de las Juntas de Usuarios y comisiones de regantes de la región se concentraron en el óvalo El Trébol. Desde allí, realizaron una marcha por la avenida Progreso, en el distrito de Castilla, hasta la Dirección Regional de Agricultura, concluyendo su recorrido en la sede del Gobierno Regional para solicitar el respaldo del gobernador en sus demandas.

Los hombres de campo se movilizaron en protesta por la crisis que atraviesan, marcada por los bajos precios de venta del arroz, maíz, algodón y otros cultivos. A esta situación se suma el elevado costo de los insumos como fertilizantes y combustible, provocando que los gastos de producción superen a las ganancias obtenidas. Además, por las limitaciones para acceder a los mercados.

“Pedimos al gobernador regional que declare en emergencia la producción arrocera, el maíz y otros productos”, dijo Máximo Valdiviezo Delfín, presidente del Comité de Productores de Arroz.

Mientras tanto, los agricultores indicaron que han optado por almacenar sus productos ante el bajo costo, el mismo que solo les está generando grandes pérdidas económicas. Ellos hacen un llamado al Gobierno Central, especialmente al Ministerio de Agricultura, para que tomen acciones inmediatas.

Algunos dirigentes lograron reunirse con el gobernador y funcionarios, llegando a un acuerdo. “Aquí en el GORE no nos van a dar solución en el tema de comercialización, pero se han comprometido a gestionar que venga el ministro de Agricultura a Piura para una mesa de diálogo. Mañana (hoy) tendremos una reunión en la Dirección de Agricultura”, precisó Valdiviezo.

Por su parte, el gobernador Luis Neyra anunció medidas inmediatas, destacando la entrega de combustible para garantizar el funcionamiento de maquinaria en la rehabilitación de bocatomas, una acción urgente que permitirá asegurar el acceso al agua para las próximas campañas agrícolas.

Finalmente, informó que la lucha continúa y de haber una respuesta negativa, se irán a un paro nacional.