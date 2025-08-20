El Servicio Nacional de Meteorología e Hidriología (Senamhi) prevé fuertes vientos en la sierra de Piura desde el 19 hasta el 28 de agosto, sobre todo en la parte alta de la serranía. Según indican, las zonas afectadas son Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca.

Mientras tanto, también se registra un incremento en la velocidad del viento en la costa norte desde el 22 al domingo 24 de agosto, en las zonas de Talara, Paita, Piura y Sechura. Mientras que el sábado 23 también se reportará en Sullana y Morropón.

Se prevé velocidades próximas a los 36 km/h, lo cual podría generar eventos aislados de levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.

Además, se espera cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna dispersa durante la noche/madrugada y primeras horas de la mañana. Esto incrementará la sensación de frío y el descenso de temperatura, principalmente en distritos cercanos al litoral. No se descarta la presencia de brillo solar en distritos alejados del litoral costero.