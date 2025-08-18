La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna piurana, advirtió a la población sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana, que alcanzará intensidades de moderada a extrema según el reporte oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La alerta roja emitida por el Senamhi entró en vigor el domingo 17 de agosto y se mantendrá activa hasta el martes 19 de agosto a las 23:59 horas, comprendiendo a las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna. Este fenómeno podría provocar levantamiento de polvo y arena, además de la reducción de la visibilidad horizontal, lo que representa un riesgo para la población y el tránsito vehicular.

De acuerdo con el pronóstico, durante estos días se registrarán vientos que en la costa norte alcanzarán velocidades cercanas a los 35 km/h, mientras que en la costa centro podrían llegar hasta los 44 km/h y en la costa sur se reportarían valores de alrededor de 20 a 23 km/h.

Ante esta situación, la comuna recomienda a los ciudadanos asegurar los techos y reforzar las ventanas, mantenerse alejados de estructuras vulnerables, materiales punzocortantes y equipos eléctricos, así como protegerse con ropa de abrigo e impermeable. También se aconseja consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar alguna infección respiratoria o alérgica.