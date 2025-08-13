La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) anunció un ambicioso paquete de obras de infraestructura y servicios que será financiado gracias al crédito suplementario aprobado por el Gobierno Central, por un total de S/ 59,5 millones. De este monto, S/ 10 millones ya han sido transferidos para iniciar los procesos de licitación, mientras que el resto será incorporado en el presupuesto nacional del 2026.

Entre los proyectos más destacados figura la construcción de la avenida BD–Los Algarrobos, que unirá el sector oeste del distrito de Veintiséis de Octubre con el noroeste de Piura. Esta intervención, valorizada en S/ 18 millones, contempla la pavimentación de 2,8 kilómetros, la implementación de más de 6.500 m² de áreas verdes y la construcción de 9.000 m² de veredas. En esta primera etapa, la comuna ha recibido S/ 6 millones y el plazo de ejecución será de 300 días calendario.

En materia de movilidad urbana, se intervendrán las urbanizaciones Los Almendros Sur y Universitaria, con una inversión de S/ 4 millones. El proyecto abarca un área total de 12.673 m² e incluye la construcción de 3.621 m² de veredas, 2.623 m² de estacionamientos, 4.112 m² de sardineles y 586 m² de áreas verdes, con un plazo de ejecución de 90 días.

En seguridad ciudadana, la comuna pondrá en marcha el mejoramiento y ampliación del sistema de videovigilancia “Muralla Digital”, que contará con más de 80 cámaras con reconocimiento facial, capacidad de integrar hasta 1.000 dispositivos y puntos de emergencia estratégicamente ubicados. Este proyecto, valorizado en S/ 10 millones, permitirá la interconexión de los sistemas de vigilancia de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

El paquete de inversiones incluye además la construcción de puentes en distritos y centros poblados como El Moqueguano, Cruz Verde, San Isidro y San Francisco (Tambogrande), Cañizal Santa Rosa (La Unión), San Pablo (Catacaos) y Río Viejo (La Arena). La inversión, que supera los S/ 9 millones, estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En el ámbito de saneamiento, se ejecutará la renovación integral de redes de agua y alcantarillado en las etapas I, II, III y IV de la Urb. Piura, etapas I y II de la Urb. Los Ficus y en la Urb. Las Malvinas, con una inversión de S/ 20 millones. Las obras contemplan el reemplazo de 22.603 metros de redes de desagüe y 23.150 metros de redes de agua.

Asimismo, se reactivará el proyecto de saneamiento en Túpac Amaru I y II, paralizado por más de una década. Esta intervención, valorizada en S/ 7,03 millones, contempla la instalación de 8.041 metros de redes de alcantarillado y la renovación de 7.847 metros de redes de agua potable, beneficiando a más de 8.200 habitantes.

La comuna adelantó que, en las próximas semanas, podría concretarse un financiamiento adicional de más de S/ 22 millones para la recuperación de malecones. “Estos resultados demuestran que la planificación y la gestión constante ante el Gobierno Central sí rinden frutos. Estamos cumpliendo compromisos y resolviendo problemas históricos de la ciudad”, destacó la MPP.

DATO

Según información municipal, Piura inició el 2025 con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 80 millones para inversión, cifra que gracias a gestiones adicionales se ha duplicado a S/ 150,8 millones. La meta de la comuna es cerrar el año con un 80 % de ejecución presupuestal.