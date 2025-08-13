La empresa que ganó la buena pro para ejecutar el proyecto de drenaje en el centro histórico de Piura, en el que se invertirá 113 millones de soles, solo acreditó tener experiencia en obras de pistas.

El Comité de Selección del Gobierno Regional de Piura adjudicó la obra a la empresa Corporación Diamante Jubers SAC, que solo acreditó experiencia en la construcción de puentes y pistas en los departamentos de Loreto, Cusco y Huánuco. Pero debió acreditar haber ejecutado una obra similar, osea de drenaje pluvial.

Aunque parezca increíble, Diamante Jubers SAC ganó frente a otras 71 compañías que se presentaron en esta licitación, con trayectorias extensas y especialistas en obras hidráulicas, sin embargo, el Comité de Selección, sin ninguna observación, otorgó la buena pro a esta empresa que carece de experiencia de drenaje pluvial y sobre ella recae una serie de cuestionamientos.

Según la propuesta técnica y económica, Diamante Jubers sustentó su experiencia en la ejecución de cuatro obras, “Mejoramiento del camino vecinal ruta LO 545 - EMP PE - 5N B, en Yurimaguas, región Loreto”, por la suma de S/ 34.5 millones”, “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad del Puente Esteban Pavletich, del Puente Circunvalación y accesos en la Av. Colectora, en Amarilis, en Huánuco”, por S/ 28.6 millones.

También presentó como experiencia el “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Yahuarmayo-Tirani-Yorencca, del distrito de Quiñota, en Chumbivilcas, en la región Cusco”, por S/ 36.8 millones” y también consignó como experiencia el “Mejoramiento del Camino Vecinal EMP. CU-119 (Colquemarca) Paycama-Dvo Pallpa Pallpa- Dvo Quiñota, distrito de Colquemarca, Cusco”, por S/ 31.9 millones.

Ninguna de estas relacionadas a obras hidráulicas, siendo este proyecto, uno de los más importantes en la ciudad, puesto que de no ejecutarse bien, los piuranos se volverían a inundar durante las lluvias.

Cabe indicar que, entre otras observaciones, el gerente de la empresa contratista habría sido denunciado penalmente por la Procuraduría Anticorrupción de Áncash por presuntas conductas ilícitas, actos de corrupción desde el año 2022, aún así se le otorgó la buena pro.

Entre las empresas que se presentaron fueron Yaksetig Guerrero, Constructora y Servicios Rodema EIRL, Pronte Ingenieros SAC (con experiencias en obras hidráulicas) y hasta Condori Cárdenas Contratistas EIRL, cuya dueña es Beatriz Condori, madre de Lucero Coca Condori ligada a César Acuña.

Al respecto, la dirigente de la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, Mela Salazar, dijo que, al parecer la obra está direccionada debido a que la empresa no cumple con los requisitos. Precisó que las calles de Piura, la plaza Tres Culturas (por el pozo tormentas) están en riesgo.

“Se corre el riesgo que la obra se paralice, quede inconclusa porque la empresa no tiene experiencia, maquinaria, profesionales y qué hacemos con la ciudad destruida. Se viene el verano, las lluvias qué va a pasar con Piura. No se está midiendo las consecuencias y la Juveco está pensando en una denuncia en la Fiscalía de Prevención del Delito por el riesgo que va a significar”, dijo Mela Salazar.