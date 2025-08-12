Continuando con las acciones preventivas programadas por la EPS Grau, la Subgerencia Zonal Piura informó que, desde julio pasado a la fecha, se ha realizado la limpieza y desinfección de más de 20 reservorios/cisternas ubicados en Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Las Lomas; trabajos que culminarán este jueves 14 de agosto.

Estas labores, destinadas a garantizar la óptima calidad del agua potable, se han efectuado en las cisternas del Condominio Veranda, reservorio San Bernardo, R. Miraflores, R. Palmeras (Centenario), R. Portales, R. Micaela Bastidas, R. Lourdes, R. Parque Infantil, R. Las Lomas, R. Manco Inca, R. Pachitea, R. Los Algarrobos, R. Las Mercedes y R. Cossío del Pomar.

Para hoy martes, se hará lo propio en el reservorio Niño Héroe (Castilla); continuando posteriormente este miércoles con la desinfección del R. Santa Rosa (Veintiséis de Octubre), y finalmente culminando el jueves los trabajos con la limpieza del R. Buenos Aires (distrito de Piura).

La Subgerencia Zonal Piura detalló que las labores se vienen realizando en el horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.; período en el que se pueden presentar incidencias en el abastecimiento de agua potable en las zonas involucradas; escenario frente al cual se viene activando el sistema de by-pass o bombeo directo a través de redes para atender a la población usuaria.

“Los trabajos son ejecutados por nuestro propio personal y bajo la supervisión del Equipo de Control de Calidad. Recalcamos que el cronograma ha sido informado a los usuarios con la antelación del caso. Asimismo, se indica también que, concluida cada limpieza y desinfección, la dotación de agua potable se restablecerá de forma paulatina en los sectores involucrados”, puntualizó la empresa.

Zonas involucradas:

Reservorio Niño Héroe: Cercado de Castilla y A.H. Talarita I y II Etapa.

Reservorio Santa Rosa: A.H. Santa Rosa, A.H. Cesar Vallejo, A.H. Los Heraldos, Urb. Piura, Urb. Los Ficus, Urb. La Alborada, Urb. Chira-Piura, Urb. Los Tallanes, A.H. San Martín, A.H. Nueva Esperanza IV.

Reservorio Buenos Aires: A.H. Buenos Aires, Urb. Clarke, Urb. San José, Urb. Banco de la Nación, AV Urteaga, Res. Miguel Grau, Urb. Magistrados, Urb. San Lorenzo, Urb. Taiman, Urb. San Miguel, Urb. California, Urb. San Isidro, Urb. Monterrico, Urb. Santa Ana.