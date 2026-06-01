La detección temprana continúa siendo uno de los principales retos de la salud pública en el Perú. Según datos de la Liga Contra el Cáncer y de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer (DPCAN) del Ministerio de Salud, alrededor del 85% de los casos de cáncer en el país son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.

A ello se suma que el 41.4% de los peruanos mayores de 15 años presenta al menos una comorbilidad, como obesidad, diabetes o hipertensión arterial, condiciones que muchas veces no son identificadas oportunamente debido a la baja participación en controles preventivos y tamizajes médicos.

La prevención sigue siendo una tarea pendiente

La problemática también afecta a la población infantil. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud (INS), uno de cada cinco escolares evaluados durante 2025 presentó anemia.

Asimismo, la prevalencia de anemia en niños de entre 6 y 35 meses continúa superando el 35% a nivel nacional, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico temprano.

Los especialistas coinciden en que los tamizajes médicos constituyen una de las herramientas más importantes para detectar enfermedades antes de que generen complicaciones graves.

Entre las evaluaciones preventivas más frecuentes se encuentran:

Control de glucosa.

Medición de presión arterial.

Perfil lipídico.

Detección de anemia y desnutrición infantil.

Despistaje de cáncer de mama.

Despistaje de cáncer de cuello uterino.

Pruebas de VIH y hepatitis.

La tecnología busca reducir el ausentismo en campañas preventivas

Mauricio Paba, Chief Expansion Officer de Coco Tech, explicó que uno de los principales obstáculos en las campañas preventivas no es únicamente la disponibilidad de servicios médicos, sino la dificultad para lograr que los pacientes completen el proceso de atención.

“Uno de los principales problemas en campañas preventivas es el ausentismo y la baja capacidad de contacto con pacientes. Esto se debe a que muchos sistemas de salud todavía dependen de llamadas manuales, registros dispersos y seguimientos fragmentados”, señaló.

Según el especialista, el reto consiste en garantizar que las personas acudan efectivamente a sus evaluaciones médicas y mantengan continuidad en los procesos de prevención.

Inteligencia artificial y automatización al servicio de la salud

Frente a este escenario, diversas instituciones vienen incorporando herramientas de automatización e inteligencia artificial para optimizar la gestión de campañas preventivas.

Estas plataformas permiten:

Identificar grupos de riesgo.

Automatizar convocatorias.

Enviar recordatorios mediante WhatsApp, SMS, correo electrónico o sistemas automatizados de voz.

Confirmar citas médicas.

Realizar seguimiento de pacientes sin incrementar la carga operativa.

De acuerdo con los especialistas, estas soluciones contribuyen a reducir el abandono de procesos preventivos y mejorar la eficiencia de los servicios de salud.

Experiencias internacionales muestran resultados positivos

Uno de los casos citados por la empresa corresponde a un programa de tamizaje de cáncer cervicouterino implementado en Costa Rica junto al sistema público de salud.

Según la información difundida, la automatización digital permitió gestionar más de 17 mil citas preventivas y alcanzar una tasa de asistencia efectiva del 71%.

Como resultado, cerca de 9 mil mujeres pudieron acceder oportunamente a evaluaciones médicas sin necesidad de aumentar el número de trabajadores o ampliar el presupuesto operativo.

La detección temprana puede cambiar el pronóstico

Los especialistas destacan que identificar enfermedades en fases iniciales puede mejorar significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

“Detectar una enfermedad a tiempo puede cambiar completamente el resultado para un paciente. Cuando las campañas preventivas logran mayor alcance y continuidad, reducen complicaciones médicas y disminuyen el impacto económico y social que generan las enfermedades crónicas”, afirmó Mauricio Paba.