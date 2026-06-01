Un suboficial de la Policía Nacional fue detenido la tarde del domingo 31 de mayo en la provincia de Tarma, luego de ser acusado de solicitar S/1,000 a un motociclista intervenido por conducir sin licencia. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la Policía Anticorrupción.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor fue intervenido horas antes en el distrito de Acobamba y su vehículo fue trasladado al depósito al comprobarse que no contaba con licencia de conducir. Posteriormente, el efectivo policial presuntamente le habría solicitado dinero para evitar la imposición de una papeleta.

La detención se produjo durante un operativo realizado en las inmediaciones del santuario del Señor de Muruhuay. Según las autoridades, en poder del investigado se hallaron los S/1,000 que habrían sido entregados por el denunciante, además de otra suma similar cuya procedencia será materia de investigación. El caso continúa en diligencias para determinar responsabilidades.