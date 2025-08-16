El arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor Guillermo Elías Millares, señaló que en Piura hay muchos retos y a sus 493 años de creación hay una deuda con los piuranos que debe ser resuelta lo antes posible.

Tras cumplirse los 493 aniversario de la ciudad de Piura, el monseñor Guillermo Elías, sostuvo que en Piura hay varias cosas por hacer y que todos los ciudadanos merecen, puesto que la ciudad se encuentra en una situación lamentable por la falta de pistas y veredas, entre otros proyectos significativos.

“Hay varias cosas, el tema de la implementación de calles, viene siendo un grave problema que afecta a toda la ciudad. Hay muchas cosas como retos por hacer, yo creo que Piura merece mucho más”, dijo Elías.

Agregó que lleva más de un año 7 meses como arzobispo de la ciudad y durante este periodo solo se han visto que hay realidades que solo quedan en proyectos.

“Veo que hay realidades que se han comenzado, pero que todo queda en proyecto. Una enorme cantidad de proyectos, yo creo que hay que aterrizar todo esto. Yo creo que en término que implica una deuda (con los piuranos), sí, Piura merece mucho más”, aseveró el monseñor.

En ese sentido, indicó que la ciudad no solo necesita ser reparada en sus pistas y veredas en el centro sino en toda la periferia, por lo que advirtió que Piura debe ser atendida y mejor tratada por todas las autoridades.

“No solo pistas del centro, sino toda la periferia. Obras, obras y obras y yo a veces me pregunto, por qué no hay una coordinación en términos de terminar una parte y comenzar otra parte, pero todo está como bombardeado”, indicó monseñor.